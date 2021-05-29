Данілов: Збиття українського літака над Тегераном є терористичним актом

Українська сторона на сьогодні схиляється до думки, що збиття українського літака над Тегераном російською ракетою ТОР-М1 є терористичним актом.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

«8 січня 2020 року російська ракета ТОР-М1 збила український літак в небі над Тегераном. Ми вже в той же день відправили нашу експедицію, ми в той день залучили всі наші служби, які відпрацьовували на відмінно це питання, і ми перші у світі заявили, - коли президент США робив заяву, що це технічна поломка літака, коли керівництво Канади казало, коли весь Євросоюз казав, що це щось там сталось з українським літаком, - ми були впевнені, що це була російська ракета ТОР-М1. І ми на наступний день зробили офіційну заяву. Ми були впевнені саме тому, що російські спецслужби, російські фахівці, російська розвідка не давала нам можливості працювати у них під носом, а саме – в Тегерані», - розповів Данілов.

Він також зазначив, що Україна підтримує Канаду в її висновках про терористичну атаку на літак української авіакомпанії МАУ над Тегераном.

«Ми схиляємось до думки, - рішення яке прийняв канадський суд, - що це був терористичний акт стосовно українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємось до цієї думки», - заявив Данілов.

Він також назвав ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації, англ. International Civil Aviation Organization) «цікавою інституцією, яка нібито має відповідати за всі процеси, які відбуваються у світі з літаками, летовищами, сертифікаціями». Разом з тим, викликає подив той факт, що Україна півроку чекала розшифровку чорних скриньок, які були знайдені в Тегерані.

Як повідомляв Укрінформ, іранський орган цивільної авіації 17 березня оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, а його заступник Євгеній Єнін заявив, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту щодо катастрофи літака МАУ, а також відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 р. в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.

21 травня 2021 Верховний суд канадської провінції Онтаріо, признав що збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана Іранською революційною гвардією було навмисним терористичним актом.

Фото: АА