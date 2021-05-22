МЗС Канади готується до перемовин з Іраном про відшкодування за збиття PS752
Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у МЗС Канади.
“Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно оголосив, що Паям Ахаван, старший науковий співробітник коледжу Масі та поважний запрошений професор університету Торонто приєднається до МЗС як старший радник з питання реагування міністерства на трагедію літака МАУ рейсу PS752”, - йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що новопризначений старший радник “надаватиме поради щодо усіх питань, які стосуються рейсу PS752, особливо юридичної підготовки команди МЗС до майбутніх міждержавних перемовин з Іраном стосовно відшкодувань й інших можливих дій”.
“Уряд Канади рішуче налаштований домогтися прозорості, підзвітності та справедливості для жертв цієї трагедії, їх родичів та усіх канадців”, - зазначили у МЗС.
Як повідомляв Укрінформу, у березні минулого року Джастін Трюдо призначив колишнього міністра громадської безпеки Канади Ральфа Гудейла своїм спецрадником з питань катастрофи літака МАУ в Ірані. Під час перебування на посаді спецрадник підготував звіт щодо трагедії, в якому погодинно описав реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й поставив ряд запитань, на які мала відповісти іранська сторона. Минулого місяця Гудейл був призначений послом Канади у Великобританії та покинув свою посаду спецрадника.
Фото: АА