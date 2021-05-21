Канадський суд визнав терактом збиття літака МАУ Іраном

Верховний суд провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ у небі поблизу Тегерана навмисним терористичним актом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це рішення в Торонто озвучив головуючий суддя Едвард Белобаба.

“Позивачі довели, що збиття обвинуваченими літака рейсу 752 було актом тероризму”, - заявив Белобаба.

На його переконання, “ракетний удар по літаку рейсу 752 був навмисним та безпосередньо призвів до смерті усіх на борту”.

Стороною захисту у позові було визначено державу Іран, Збройні сили країни, верховного лідера Аятоллу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

Іран ще минулого року отримав повістку в суд, однак не захищав себе під час слухань.

Хоча це судове рішення не матиме негайних практичних наслідків, воно відкриває родичам жертв катастрофи шлях до виплати репарацій офіційним Тегераном. Очікується, що незабаром у Канаді відбудеться друге судове засідання, яке визначить розмір відшкодувань, на які можуть розраховувати близькі й родичі загиблих. У разі відмови Ірану від участі у цьому засіданні, на його державне майно потенційно може бути накладено арешт.

Як повідомлялося, іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Фото: АА