Катастрофа літака МАУ: Державіаслужба надала зауваження до проєкту звіту Ірану

Державна авіаційна служба України опрацювала та надала свої зауваження до проєкту остаточного звіту, підготовленого Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран за результатами розслідування катастрофи літака МАУ над Тегераном.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з міністром транспорту Канади Омаром Альхабра, передає Укрінформ з посиланням на Мінінфраструктури.

Зазначається, що відповідні зауваження також були надані й представникам Канади.

«Україна прагне істини і справедливості у розслідування катастрофи рейсу PS752 та покарання винних. Наразі нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752. Ми підтримуємо залучення іноземних представників, у тому числі представників Канади, до відповідного процесу та спільної підготовки та направлення скарги до Ради ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації - ред.) щодо відповідних дій Ісламської Республіки Іран», - наголосив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, іранський орган цивільної авіації 17 березня оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як «ворожий об'єкт».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, а його заступник Євгеній Єнін заявив, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту щодо катастрофи літака МАУ, а також відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування.

Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 року в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.

Фото: АА