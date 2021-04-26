Тегеран одразу знав, що літак МАУ збили – NYT

Влада Ірану одразу знала причину авіакатастрофи пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України» поблизу Тегерану у січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times, що має у розпорядженні записи з голосом, схожим на голос міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа.

Зокрема, згідно із записами, Заріф сказав, що у Корпусі вартових Ісламської революції (IRGC) одразу після авіакатастрофи літака МАУ знали, що саме їхні ракети збили літак, проте вони це визнали лише через три доби.

За словами Заріфа, невдовзі після трагедії він на засіданні іранського Радбезу заявив, що світ вимагає пояснення від Тегерана щодо авіакатастрофи.

У відповідь військові командири наказали йому опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами не відповідає дійсності.

Як повідомляв Укрінформ, іранський орган цивільної авіації 17 березня оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як «ворожий об'єкт».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, а його заступник Євгеній Єнін заявив, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту щодо катастрофи літака МАУ, а також відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування.

Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 року в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.

Фото: AA