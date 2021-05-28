В Австрії з 10 червня заплановане нове послаблення карантину

В Австрії з 10 червня почнуть діяти нові послаблення карантину у сфері громадського харчування та культури, а також правил в’їзду до країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив під час пресконференції у п’ятницю у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Після послаблень, які ми зробили 19 травня, ми далі слідуватимемо з перервами у три тижні: це означає, що нові послаблення будуть 10 червня, і далі – 1 липня", - заявив глава австрійського уряду.

Відповідно до нових правил, з 10 червня можна буде зібратися у кафе чи ресторані компанією з 8 дорослих осіб, не рахуючи дітей, за одним столом всередині приміщення та 16 осіб - на відкритому повітрі. Наразі у закладах громадського харчування, які відкрилися 19 травня, можна сидіти максимум вчотирьох за одним столиком у приміщенні та вдесятьох – ззовні.

Також скорочується з двох до одного метра обов’язкова дистанція між столиками. Крім того, буде продовжено роботу кафе та ресторанів – з десятої вечора до півночі.

Водночас як і раніше, для відвідування закладу громадського харчування вимагатимуть документ, що засвідчує або негативний результат тесту на коронавірус, або наявність щеплення від COVID-19 або ж одужання від цієї хвороби.

З 10 червня пускатимуть більше відвідувачів у заклади торгівлі, дозвілля та спорту: обов’язкова площа, яка має бути забезпечена на одну людину, скорочується з 20 кв. м. до 10 кв. м.

Також послаблення стосуватимуться сфери культури та проведення масових заходів: з 10 червня буде дозволено заходи до 1,5 тис. людей у приміщенні та 3 тис. осіб – на відкритому повітрі. Максимально дозволену заповнюваність приміщення буде підвищено з нинішніх 50% до 75%.

Крім того, відбудеться незначне послаблення прикордонного режиму. Запроваджена з 15 січня обов’язкова електронна реєстрація (Pre-Travel-Clearance – PTC – "попереднє оформлення поїздки") перед в’їздом до Австрії вимагатиметься лише для тих, хто в’їжджає в Австрії з країн з високим рівнем поширення коронавірусної хвороби або з країн, де були виявлені мутації коронавірусу. Також з 10 червня буде дозволено 100-відсоткове заповнення автобусів.

Після 1 липня, як очікується, в Австрії можна буде зустрічатися вже великими компаніями у т.ч. для приватних святкувань. "З 1 липня можна буде одружуватися та святкувати", - заявив канцлер Курц.

Протягом минулої доби в Австрії було зафіксовано 541 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Наразі у шпиталях країни перебувають майже 500 COVID-хворих, з яких 175 – у відділеннях інтенсивної терапії.