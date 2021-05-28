В ЄС дозволили вакцинувати BioNTech/Pfizer підлітків віком 12-15 років

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty (BioNTech/Pfizer) для підлітків від 12 до 15 років: таким чином вакцина стала першою, що може застосовуватися для осіб, молодших за 18 років.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті ЕМА.

«Комітет ЕМА з медикаментів для людей (CHMP) рекомендував поширення призначень вакцини проти COVID-19 Comirnaty. Ця вакцина вже ухвалена для використання дорослих та підлітків у віці 16 років і більше», - йдеться у повідомленні.

Як передбачається, застосовування цієї вакцини не буде відрізнятися від методики застосування для дорослих – два щеплення будуть робитися в плече з інтервалом у три тижні.

Ефективність вакцини Comirnaty для дітей була досліджена за участю 2 260 підлітків у віці від 12 до 15 років, відповідно до плану педіатричних досліджень виробників вакцини, який був погоджений з педіатричним комітетом ЕМА.

«Ефективність Comirnaty була встановлена з урахуванням дії на близько 2000 дітей у віці від 12 до 15 років, у яких не було ознак попередньої інфекції. Вони отримували або вакцину, або плацебо, без інформування, кому який препарат був введений. З 1005 дітей, що отримали вакцину, жоден не захворів на COVID-19, в той час, як 16 випадків інфекції були зареєстровані серед 978 дітей, що отримали плацебо. Це означає, що, відповідно до цього дослідження, вакцина є на 100 відсотків ефективною у запобіганні COVID-19, хоча дійсний рейтинг ефективності може коливатися між 75 і 100 відсотками», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив профільний комітет ЕМА, обмежена кількість дітей, що брали участь у випробуваннях, не дозволила виявити будь-які рідкісні побічні ефекти від цієї вакцини.

Як вже повідомлялося, за даними Worldometer у світі станом на 28 травня зафіксували 169 632 561 випадок зараження коронавірусом, 3 525 113 – летальних, одужали 151 337 721 особа.