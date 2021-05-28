Литва висилає двох співробітників посольства Білорусі

У зв'язку з діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом, і на знак солідарності з Латвією Литва прийняла рішення вислати двох співробітників посольства Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт литовського зовнішньополітичного відомства.

«Сьогодні, 28 травня, до МЗС Литви викликали представника посольства Білорусі в Литві, йому передали ноту, в якій двох співробітників посольства Білорусі в Литві оголосили небажаними особами в Литві за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом», - йдеться в повідомленні.

При цьому міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс підкреслив, що «це рішення також є висловленням солідарності з Латвією», оскільки, як стверджує МЗС Литви, «Білорусь декілька днів тому безпідставно вислала дипломатів і співробітників посольства Латвії в Мінську».

Представнику Білорусі був також виражений протест у зв'язку з триваючими репресіями проти білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.

МЗС Литви вимагає негайного звільнення Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги та інших політичних в'язнів.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Білорусь і Латвія «дзеркально» обмінялися висилкою дипломатів зі своїх посольств. Приводом для цього стало те, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі був замінений на історичний національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич і голова Ризької думи Мартіньш Стакіс.