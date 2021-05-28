МЗС Польщі: Дії Білорусі призведуть до турбулентності у повітряному сполученні в Європі
Таку думку після неформальної зустрічі глава МЗС країн ЄС у четвер в Лісабоні висловив глава польської дипломатії Збігнєв Рау, передає Укрінформ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.
“В результаті дій Білорусі відбулася дерегуляція міжнародних принципів повітряних подорожей. У цьому питанні найближчим часом можемо сподіватися на турбулентність над Європою”,- зазначив Рау.
Він додав: глави МЗС країн ЄС солідарні у питанні, що потрібно накласти на Мінськ санкції за підступне доведення до посадки літака в Мінську й арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.
Міністр зауважив, що хоча з’являються побоювання про те, що економічні санкції можуть вдарити по білоруському суспільству, але на нинішньому етапі “необхідні не лише персональні санкції, а й комплексні економічні”.
Рау поінформував, що найближчим часом розпочне роботу міжнародна група прокурорів, яка вивчить обставини надзвичайної події навколо літака Ryanair. За його словами, до складу групи увійдуть прокурори з країн, громадяни яких були на борту літака, зокрема Польщі, Литви, Греції та інших.
Як відомо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.