МЗС Польщі: Дії Білорусі призведуть до турбулентності у повітряному сполученні в Європі

Примусова посадка в Мінську режимом Лукашенка літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса дерегулює міжнародні авіаперевезення, що може призвести до турбулентності у повітряних сполученнях над Європою.

Таку думку після неформальної зустрічі глава МЗС країн ЄС у четвер в Лісабоні висловив глава польської дипломатії Збігнєв Рау, передає Укрінформ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

“В результаті дій Білорусі відбулася дерегуляція міжнародних принципів повітряних подорожей. У цьому питанні найближчим часом можемо сподіватися на турбулентність над Європою”,- зазначив Рау.

Він додав: глави МЗС країн ЄС солідарні у питанні, що потрібно накласти на Мінськ санкції за підступне доведення до посадки літака в Мінську й арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Міністр зауважив, що хоча з’являються побоювання про те, що економічні санкції можуть вдарити по білоруському суспільству, але на нинішньому етапі “необхідні не лише персональні санкції, а й комплексні економічні”.

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Рау поінформував, що найближчим часом розпочне роботу міжнародна група прокурорів, яка вивчить обставини надзвичайної події навколо літака Ryanair. За його словами, до складу групи увійдуть прокурори з країн, громадяни яких були на борту літака, зокрема Польщі, Литви, Греції та інших.

Як відомо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.