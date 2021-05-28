У Конгресі США закликають посилити протидію російській клептократії у світі

Представники обох партій Конгресі США закликають посилити протидію російській клептократії у світі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив член Палати представників, республіканець Браян Фіцпатрік на слуханнях «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», що відбулися в четвер у Комітеті закордонних справ.

«Для підвищення нашої колективної стійкості до цієї загрози... ми представили законопроєкт, покликаний уповільнити поширення клептократії, протидіяти російському та іншим закордонним автократіям, що є завданням нашого комітету... Надання двопартійної підтримки заходів щодо боротьби з корупцією мають бути наріжним каменем нашої зовнішньополітичної стратегії", - переконаний він.

За словами республіканця, Конгрес здатний і зобов’язаний сприяти виробленню урядових стратегій протидії клептократії та авторитаризмові за кордоном, оскільки збитки, «завдані клептократією, не обмежуються кордонами Росії».

«Путін об'єднав державний бізнес, організовану злочинність і таємні операції в одну клептократичну систему, яка загрожує інтересам Заходу», - зазначив конгресмен. За його словами, Кремль розробив потужний набір інструментів для підриву демократії в усьому світі та продемонстрував свою готовність використовувати його.

Величезні багатства, здобуті нечесним шляхом, спрямовуються на купівлю активів і впливу, сказав конгресмен. За оцінками, в усьому світі інвестується до 1 трильйона доларів тіньових грошей, «що різко контрастує із застійною економікою самої Росії».

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Фіцпатрік нагадав, що минулого літа, «у розпал пандемії», Путін провів незаконний референдум щодо конституційних змін, які дозволять йому залишатися при владі до 2036 року. «Отже, це явище не можна ігнорувати, - зазначив він. - Це потрібно вирішувати за допомогою рішучих дипломатичних дій і співпраці з нашими союзниками».

За словами політика, країни Заходу самі дозволяють путінському режимові «впливати на нашу внутрішню політику».

«Яскравим прикладом цього є «Північний потік-2», який не тільки експортує цю залежність від російського природного газу в Європу, а також є найбільшим символом Кремля, стратегічної корупції та захоплення еліти по всій Європі», - зазначив він.

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Політика Сполучених Штатів має бути продовженням протидії цій геополітичній зброї, підкреслив конгресмен, закликавши «адміністрацію (Байдена) негайно скасувати звільнення від санкцій щодо компанії North Stream AG та її генерального директора й посадових осіб.

Як раніше повідомляло агентство, у Комітеті закордонних справ Палати представників США відбулися слухання «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», організовані представниками обох партій Конгресу.