У Конгресі США заслухали доповіді про авторитаризм і клептократію в Росії

У Комітеті закордонних справ Палати представників США відбулися слухання «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», організовані представниками обох партій Конгресу, передає кореспондент Укрінформу.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

«Понад два десятиліття Володимир Путін залізною рукою править у Росії, - зазначив представник Демократичної партії Білл Кітінг, який головував на слуханнях. - Керуючи політичними інститутами та спецслужбами Росії, він захопив контроль над економікою РФ і робить спроби поширювати згубний вплив Росії далеко за межі близького закордоння - в Західну Європу, в Африку та Сполучені Штати».

За словами Кітінга, Путін становить загрозу демократичним рухам у всьому світі та «пригнічує інакомислення» всередині Росії. Конгресмен навів приклади політичної розправи над опозиціонерами, у тому числі ув’язнення та убивства за кордоном і в самій Росії.

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Це робиться для того, аби «російський народ забув про кричущу корупцію, яку російські олігархи, Путін та його уряд культивують у себе вдома» зазначив Кінінг.

«Мільярди, якщо не трильйони доларів украдено й відмито через західні фінансові системи, податкові притулки за кордоном, і такі активи, зокрема нерухомість, важко відстежити», - додав він.

Як раніше повідомляло агентство, Штати оголосили санкції проти компаній та суден РФ, пов’язаних з Nord Stream 2.