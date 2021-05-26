В Італії поліція затримала трьох осіб, причетних до аварії на канатній дорозі

Італійська поліція затримала на півночі країни трьох осіб із компанії-оператора канатної дороги Стреза-Моттароне після аварії, в результаті якої загинули 14 пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Серед затриманих є власник компанії-оператора канатної дороги, директор компанії та керівник оперативного відділу.

Підозрювані причетні до навмисної деактивації системи екстреного гальмування після того, як вона неодноразово спрацьовувала внаслідок низки нещодавніх технічних проблем на канатній дорозі.

За даними слідчих, ця система аварійного гальмування мала утримати кабіну після того, як в неділю обірвався один з тросів. Натомість кабіна з’їхала назад, допоки не врізалася в пілон, а потім впала на землю.

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Зазначається, що усі троє вже визнали свою відповідальність за аварію.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, на півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне загинули 14 людей. Загалом у кабіні перебували 15 пасажирів.

Фото: lastampa.it