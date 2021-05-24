Кулеба висловив співчуття Італії через загибель людей на канатній дорозі

Кулеба висловив співчуття Італії через загибель людей на канатній дорозі

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття через смертельну аварію на канатній дорозі в Стреза-Моттароне в Італії

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

“Трагічні повідомлення про аварію канатної дороги в Італії. Глибокі співчуття італійським друзям і моєму колезі Луїджі Ді Майо. Я всім серцем переживаю за сім'ї загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна солідарна з Італією в цей непростий час”, - зазначив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 людей стали жертвами аварії, що сталася 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне в Італії.

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