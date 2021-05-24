Кулеба висловив співчуття Італії через загибель людей на канатній дорозі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття через смертельну аварію на канатній дорозі в Стреза-Моттароне в Італії

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

“Трагічні повідомлення про аварію канатної дороги в Італії. Глибокі співчуття італійським друзям і моєму колезі Луїджі Ді Майо. Я всім серцем переживаю за сім'ї загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна солідарна з Італією в цей непростий час”, - зазначив Кулеба.

Tragic reports of a cable car accident in Italy. Deepest condolences to Italian friends & my colleague @luigidimaio. My heart goes out to the families of the victims. I wish a speedy recovery to the injured. Ukraine stands in solidarity with Italy at this difficult time 🇺🇦🇮🇹 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 14 людей стали жертвами аварії, що сталася 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне в Італії.