В ЄГУ заявили про підробку титульного аркуша «дипломної роботи» Софії Сапеги

Європейський гуманітарний університет заявив, що опублікований у Білорусі титульний аркуш нібито «дипломної роботи» затриманої Софії Сапеги - підроблений, в ньому безліч нестикувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Телеграм-каналі TUT.BY.

«По-перше, в ЄГУ відсутній факультет міжнародного права. По-друге, Софія - студентка 5 курсу, а не 4-го. По-третє, в ЄГУ немає викладача Дуда. По-четверте, в ЄГУ не використовується по батькові студентів. І по-п'яте, затверджена тема магістерської (а не дипломної) роботи Софії: «Право на укладення шлюбу: універсальні та регіональні міжнародно-правові стандарти», - пояснив керівник відділу комунікації та розвитку ЄГУ Максимас Мілта.

Як відомо, напередодні на одному з підконтрольних білоруській владі Телеграм-каналі було опубліковано відео з Софією Сапегою, яку затримали разом з Романом Протасевичем. На відео Сапега каже, що «є редактором Tелеграм-каналу «Чорна книга Білорусі», який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ». Представники опозиції заявили, що її змусили «зізнатися» під загрозою тортур і застосування насильства.

Раніше адвокат Софії Сапеги заявив, що її заарештували в Білорусі на два місяці за підозрою в нібито організації масових заворушень. Дівчина перебуває в СІЗО КДБ.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська після того, як диспетчери передали пілотам повідомлення, що він замінований. Розворот і посадку літака контролював винищувач МіГ-29.

На борту лайнера перебували редактор внесеного до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.