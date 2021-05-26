У справі Джуліані прокурори вилучили дані з електронної пошти Луценка та Насірова - ЗМІ

У справі Джуліані прокурори вилучили дані з електронної пошти Луценка та Насірова - ЗМІ

Укрінформ
Федеральна прокуратура Нью-Йорка в рамках розслідування проти Рудольфа Джуліані вилучила частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка й ексглави фіскальної служби Романа Насірова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі зі справою джерела.

Крім цього, прокуратура вилучила дані з електронної пошти бізнесмена Олександра Левіна.

Як відзначає видання, імена українців були відредаговані, але їх вдалося виявити при копіюванні тексту та його перегляді в текстовому редакторі.

Адвокати Парнаса та Джуліані, а також прокуратура США на Манхеттені відмовилися коментувати інформацію Bloomberg.

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Як повідомляв Укрінформ, Руді Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення, крім того, він сам заперечував будь-які порушення закону.

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Наразі федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент підчас роботи на Трампа.

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