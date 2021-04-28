У квартирі Джуліані в Нью-Йорку провели обшук

У квартирі колишнього адвоката президента Трампа, Руді Джуліані, розташованій у центрі Нью-Йорка, в середу відбувся обшук, ініційований федеральною прокуратурою Мангеттена.

Про це йдеться в повідомленні CNN, передає Укрінформ.

«Федеральні агенти у середу провели обшук у квартирі Руді Джуліані на Мангеттені у межах кримінального розслідування федеральної прокуратури, яке триває вже кілька місяців», - зауважується в повідомленні.

Зазначається також, що слідчі вилучили електронні пристрої Джуліані.

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого року слідчі прокуратури заговорили про необхідність ордеру на вилучення даних про комунікації Джуліані. Однак тоді вони зустріли опір з боку чиновників Мін’юсту адміністрації Трампа.

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За практикою у США вважається незвичайною справою для прокуратури проводити обшук у адвоката. Однак таке траплялося й раніше, зокрема, коли федеральна прокуратура Мангеттена ввійшла з ордером до квартири іншого адвоката Дональда Трампа, Майкла Коена.

Як повідомляв Укрінформ, Руді Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення, крім того він сам заперечував будь-які порушення закону.