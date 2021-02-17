Трампа та Джуліані звинувачують у змові з метою перешкоджання роботі Конгресу

Впливова правозахисна організація США разом із членами Конгресу подали позов проти ексглави Білого дому Дональда Трампа та його особистого адвоката Руді Джуліані за участь у змові з метою перешкоджанню роботі Конгресу США.

Як повідомляє The New York Times, позов стосується ролі експрезидента та його оточення у подіях 6 січня, передає Укрінформ.

«Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) у вівторок подала федеральний позов проти колишнього президента США Дональда Трампа та його особистого адвоката Рудольфа Джуліані, заявивши, що вони порушили законодавчий документ ХІХ століття, коли намагалися завадити процедурі сертифікації виборів 6 січня», - зазначається в повідомленні.

Позов від імені NAACP подав конгресмен від Демократичної партії Бенні Томпсон, який очолює Комітет з питань внутрішньої безпеки Палати представників. Очікується, що до позову приєднається ще низка членів Конгресу в якості позивачів.

Як уточнює видання, у позові стверджується, що, зокрема, Трамп і Джуліані порушили так званий Акт Ку-Клукс-Клану, прийнятий у 1871 році, який переслідує змови, що перешкоджають конституційним обов’язкам Конгресу. У позові також згадуються ультраправі націоналістичні угруповання Proud Boys та Oath Keepers, члени яких брали активну участь у штурмі Капітолію.

Документ, поданий до суду, звинувачує Трампа, Джуліані й обидва угруповання у змові з метою розпалювання заворушень в Капітолії, щоби перешкодити процедурі сертифікації президентських виборів, яка відбувалася в той моменту у Конгресі США.

Як повідомляв Укрінформ, наразі проти Дональда Трампа порушено кілька кримінальних справ у різних штатах, які можуть вартувати йому реальних покарань та навіть свободи. Зокрема, влада штату Джорджія ініціювала два розслідування щодо його телефонних дзвінків представникам місцевих виборчих органів з вимогою переглянути результати президентських виборів.

Трампу також загрожує кримінальне розслідування в Нью-Йорку, де прокуратура Мангеттена вивчає, чи порушувала Trump Organization закони штату, що стосуються шахрайства зі страхуванням, сплатою податків та інших схем обману. Наразі прокурори в Нью-Йорку чекають рішення Верховного суду США, аби отримати податкові декларації та фінансову звітність Трампа і його бізнесу за період до президентського терміну.

Фото: nydailynews.com