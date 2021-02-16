Трамп готується повернутися в політику – АР

Колишній президент США Дональд Трамп має намір поновити свою політичну активність та розпочати давати інтерв’ю «дружнім» ЗМІ з метою просування власного порядку денного в Республіканській партії США.

Про це повідомляє в понеділок американське інформагентство АР, передає Укрінформ.

«Виправданий Сенатом у другому судовому процесі з імпічменту, Трамп готується до наступного етапу свого постпрезидентського життя. Відчуваючи піднесення від результатів судового розгляду, він, як очікується, вийде з добровільної сплячки у своєму клубі в Палм-Біч (штат Флорида) і зараз розглядає способи поновити свій вплив», - зазначається в повідомленні.

Після того, як Twitter заблокував сторінку експрезидента США, він був позбавлений рупору в соціальних мережах, який сприяв його політичній популярності. Нині в оточенні Трампа очікують, що він повернеться до практики давати інтерв’ю дружньо налаштованим ЗМІ після тижнів мовчання.

Крім того, Трамп опинився в конфронтації з Республіканською партією, яка зазнала глибокого розколу після атаки на Капітолій 6 січня. У цьому зв’язку він провів зустрічі з політичними консультантами, щоби обговорити зусилля та допомогти республіканцям повернути під контроль Палату представників і Сенат на проміжних виборах 2022 року.

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У цьому зв’язку зазначається, що Трамп «зациклений» на тому, щоби помститися республіканцям, які проголосували проти нього у справі щодо імпічменту або заважали його зусиллям скасувати результати виборів у листопаді.

Один із соратників Трампа в Конгресі США сенатор Ліндсі Грем після розмови з колишнім президентом заявив, що той готовий «відновлювати» Республіканську партію США.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Палата представників оголосила президенту Трампу другий імпічмент за його каденцію з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Минулого тижня в Сенаті США розпочалися судові слухання з цього питання. На голосуваннях у суботу верхня палата не змогла набрати дві третини голосів для того, щоби визнати Трампа винним за обвинуваченнями Палати представників США.

Фото: ZUMAPRESS.com