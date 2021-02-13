Меланія Трамп відкриває власний офіс

Меланія Трамп відкриває власний офіс

Укрінформ
Дружина колишнього президента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття власного офісу.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттер.

«Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами та оновленнями з цього облікового запису», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у США 45-й президент Дональд Трамп відкрив офіційний "офіс колишнього президента" в окрузі Палм-Біч у Флориді.

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20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. 45-й президент Дональд Трамп та колишня перша леді Меланія Трамп втратили свої повноваження.

Фото: Andrea Hanks

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