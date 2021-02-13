Меланія Трамп відкриває власний офіс
Укрінформ
Дружина колишнього президента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття власного офісу.
Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттер.
«Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами та оновленнями з цього облікового запису», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у США 45-й президент Дональд Трамп відкрив офіційний "офіс колишнього президента" в окрузі Палм-Біч у Флориді.
20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. 45-й президент Дональд Трамп та колишня перша леді Меланія Трамп втратили свої повноваження.
Фото: Andrea Hanks