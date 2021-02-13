Трамп не закликав мітингувальників, які штурмували Капітолій, зупинитися

Колишній президент США Дональд Трамп не закликав своїх прихильників зупинитися під час штурму Капітолію 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN

Як зазначається, Трампа просив про це лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.

За даними CNN, Трамп звернувся до своїх прихильників у мережі Твітер лише за кілька годин після штурму.

Повідомляється, що Маккарті сказав Трампу, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікна. Маккарті наполягав, що протестувальники були саме прихильниками Трампа, і благав президента зупинити їх.

"Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти", - нібито сказав тодішній голова Білого дому.

Республіканці в Конгресі заявили: ці дані доводять, що Трамп не планував зупиняти протестувальників, навіть коли його просили втрутитися.

Як повідомляв Укрінформ, у Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після оприлюднення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

Унаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.