З’явилися нові кадри штурму Капітолію прихильниками Трампа

У США опублікували нові відеозаписи штурму Капітолію під час мітингу прихильників колишнього президента США Дональда Трампа 6 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Як зазначається, відео було надане уповноваженими з питань імпічменту від Демократичної партії та публікується вперше після заворушень.

На відеозапису видно, що у певний момент віцепрезидент США Майк Пенс був лише за кілька десятків метрів від протестувальників.

На схемі будівлі (01:15 хв відео) місце перебування Пенса позначене помаранчевим, протестувальників та поліцейського - червоним та блакитним.

Сенаторам Мітту Ромні та Чаку Шумеру довелося розвернутися під час евакуації та піти іншим шляхом, щоб уникнути зустрічі з натовпом шанувальників Трампа.

Працівниці офісу спікера Палати представників Ненсі Пелосі встигли забарикадуватися в одній з кімнат лише за кілька хвилин до того, як у цей коридор потрапили учасники штурму.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

Унаслідок зіткнень загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.