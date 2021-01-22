Асоціація юристів у США закликає позбавити Джуліані ліцензії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що більш як сорок фахівців, серед яких колишні судді та федеральні повірені, на 18 сторінках колективного позову закликали суд до розслідування непрофесійної роботи Джуліані та призупинення дії його юридичної ліцензії за просування помилкових звинувачень колишнього президента Дональда Трампа щодо виборів 2020 року.
«Джуліані очолив загальнонаціональну громадську кампанію, покликану переконати громадськість і суди в масовому підтасовуванні результатів голосування і вкрадених президентських виборах», - йдеться у скарзі.
Як повідомляється, юристи закликали вищі чини прокоментувати ситуацію. Відповідно, таке розслідування стане першим кроком у процесі, який може призвести до позбавлення особистого адвоката експрезидента права на роботу.
Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Юридичного комітету в Сенаті штату Нью-Йорк Бред Хойльман заявляв про намір подати скаргу до суду з вимогою офіційного позбавлення Джуліані адвокатського статусу.