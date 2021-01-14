Трамп відмовився платити Джуліані $20 тисяч на день – WP

Дональд Трамп роздратований розвитком останніх подій та невдоволений зусиллями своїх соратників, зокрема, його особистого адвоката Руді Джуліані, якому не вдалося добитися перегляду результатів виборів президента.

Про це повідомило американське впливове видання The Washington Post із посиланням на джерела, наближені до Білого дому, передає Укрінформ.

«Трамп проінструктував помічників не платити гонорар за адвокатські послуги Джуліані», - зазначається у повідомленні.

При цьому уточнюється, що президент у приватному порядку висловив невдоволення деякими кроками його особистого адвоката та відмовився сплачувати йому $20 тис. за добу, яку виставив на початку Джуліані.

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Крім того, Трамп поставив умову, що він особисто має затверджувати відшкодування витрат Руді Джуліані на відрядження до ключових штатів, де той намагався оскаржити результати виборів.

Джерела в адміністрації також повідомили, що після блокування акаунтів Трампа у соціальних мережах, а також оголошення імпічменту йому в Палаті представників, чинний глава Білого дому став відчувати себе «ізольованим, похмурим і мстивим». У той час, як за тиждень до інавгурації нового президента кабінети Білого дому порожніють, «президент кидається на тих, хто залишився».

Одна з причин, чому Трамп впав у глибокий смуток – це усвідомлення, що його вже практично ніхто не захищає, включно з речницею Кейлі МакЕнані, старшим радником і зятем Джаредом Кушнером, економічним радником Ларрі Кудлоу, радником з питань нацбезпеки Робертом О'Браєном та керівником апарату Марком Медоузом.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Палата представників США офіційно оголосила президентові Трампу другий імпічмент за його каденцію. У єдиній статті обвинувачення зазначається, що він здійснював підбурювання до заколоту проти Сполучених Штатів.

Фото: nydailynews.com