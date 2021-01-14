Teлеграм позначив як шахрайський «канал Трампа»

Месенджер Tелеграм позначив канал Donald J. Trump, як шахрайський та опублікував попередження для користувачів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в описі каналу.

«Попередження: багато користувачів повідомили, що цей акаунт належить шахраям. Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас будуть просити грошей», - зазначається у повідомленні.

Крім цього поруч із назвою акаунта з'явився червоний значок «шахрайство». Наразі на канал підписані понад пів мільйона осіб. Однак офіційного підтвердження, що він належить Трампу, немає.

На ньому публікувалися репости повідомлень Трампа у Твіттері та офіційні пресрелізи Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ять людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

8 січня у соціальній мережі Твіттер заявили, що назавжди заблокували обліковий запис Дональда Трампа - «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Невдовзі генеральний директор Фейсбуку Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Байдена.