Від Трампа після голосування за імпічмент пішла асистентка

Асистентка президента США Дональда Трампа Гоуп Гікс звільнилася з посади після оголошення Палатою представників йому імпічменту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, Гікс була однією з найвпливовіших довірених осіб Трампа.

Останній її візит до Білого дому відбувся у вівторок. Остаточне звільнення було заплановане ще до заворушень у Капітолії, 6 січня.

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Зазначається, що Гікс почала мало з’являтися у Білому домі, бо відчула, що її вплив послабився, коли вона відкинула заяви Трампа про фальсифікації виборів.

Гікс підтримувала дружні стосунки не лише з президентом Трампом, який називав її "Гоупі", а й з членами його родини, зокрема Іванкою Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа.

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Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 осіб.

Пізніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена. Інавгурація відбудеться 20 січня.

Фото: CNN