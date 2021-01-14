Від Трампа після голосування за імпічмент пішла асистентка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Як зазначається, Гікс була однією з найвпливовіших довірених осіб Трампа.
Останній її візит до Білого дому відбувся у вівторок. Остаточне звільнення було заплановане ще до заворушень у Капітолії, 6 січня.
Зазначається, що Гікс почала мало з’являтися у Білому домі, бо відчула, що її вплив послабився, коли вона відкинула заяви Трампа про фальсифікації виборів.
Гікс підтримувала дружні стосунки не лише з президентом Трампом, який називав її "Гоупі", а й з членами його родини, зокрема Іванкою Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа.
Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 осіб.
Пізніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена. Інавгурація відбудеться 20 січня.
Фото: CNN