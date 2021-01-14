Snapchat також назавжди заблокує акаунт Трампа

Додаток Snapchat назавжди заблокує акаунт Дональда Трампа після інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.

«Минулого тижня ми оголосили про припинення дії облікового запису Snapchat президента Трампа на невизначений термін і оцінювали, які довгострокові дії відповідають інтересам спільноти Snapchat… В інтересах громадської безпеки та на підставі його (Трампа – ред.) спроб поширювати дезінформацію, розпалювати ненависть і підбурювати до насильства, що є явним порушенням наших керівних принципів, ми вирішили назавжди закрити його акаунт», - зазначив представник компанії у коментарі виданню.

За словами одного з джерел Axios, раніше акаунт Трампа порушив політику компанії "десятки разів". Після кожного інциденту Snapchat негайно видаляв його вміст.

Як повідомляв Укрінформ, раніше акаунти Трампа заблокували у Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest і Spotify.

Соціальну мережу Parler, популярну серед прихильників Трампа, відключили від серверів Amazon. До цього Parler видалили з магазинів додатків App Store і Google Play.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

Фото: The White House