Snapchat також назавжди заблокує акаунт Трампа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.
«Минулого тижня ми оголосили про припинення дії облікового запису Snapchat президента Трампа на невизначений термін і оцінювали, які довгострокові дії відповідають інтересам спільноти Snapchat… В інтересах громадської безпеки та на підставі його (Трампа – ред.) спроб поширювати дезінформацію, розпалювати ненависть і підбурювати до насильства, що є явним порушенням наших керівних принципів, ми вирішили назавжди закрити його акаунт», - зазначив представник компанії у коментарі виданню.
За словами одного з джерел Axios, раніше акаунт Трампа порушив політику компанії "десятки разів". Після кожного інциденту Snapchat негайно видаляв його вміст.
Як повідомляв Укрінформ, раніше акаунти Трампа заблокували у Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest і Spotify.
Соціальну мережу Parler, популярну серед прихильників Трампа, відключили від серверів Amazon. До цього Parler видалили з магазинів додатків App Store і Google Play.
6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.
Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.
Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.
Фото: The White House