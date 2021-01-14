Глава Twitter вважає блокування акаунта Трампа правильним рішенням

Глава Twitter вважає блокування акаунта Трампа правильним рішенням

Укрінформ
Глава Tвітеру Джек Дорсі вважає, що блокування облікового запису президента США Дональда Трампа було правильним рішенням, однак, це створило «небезпечний прецедент».

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що це було правильним рішенням для Твіттера. Ми зіштовхнулися з надзвичайною та непростою обставиною, яка змусила нас зосередити всі наші дії на громадській безпеці. Шкода в офлайні в результаті висловлювань в Інтернеті очевидна, і це перш за все рухає нашою політикою і правозастосуванням. Я не святкую і не пишаюся тим, що нам довелося заблокувати акаунт Трампа у Твіттері і тим, як ми до цього прийшли», - висловився Дорсі.

На його думку, блокування конкретного облікового запису показує нездатність соцмережі забезпечувати здорове спілкування. «Необхідність робити ці дії розділяє на фрагменти громадське обговорення. Вони розділяють нас. ... І створюють прецедент, який, я вважаю, небезпечним: влада, яку окрема людина або корпорація має над частиною глобального громадського обговорення», - написав Дорсі.

Глава компанії також висловив думку, що рішення одразу декількох великих соцмереж забанити Трампа не було узгодженим. «Швидше за все, компанії прийшли до власних висновків або надихнулися діями інших», - заявив Дорсі.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше акаунти Трампа заблокували у Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat і Spotify.

Соціальну мережу Parler, популярну серед прихильників Трампа, відключили від серверів Amazon. До цього Parler видалили з магазинів додатків App Store і Google Play.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

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