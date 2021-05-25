Першу дозу COVID-вакцини отримала майже половина дорослого населення ЄС

В країнах євроспільноти 46% дорослого населення вже отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Твітері.

"Вакцинація в країнах ЄС прогресує: 300 млн доз вакцин доставлені, 245 млн доз вакцин отримані, 46% дорослого населення отримали хоча б одну дозу", - написала фон дер Ляєн.

We made steady progress on vaccination in EU:



•300 million doses delivered

•245 million vaccinations

•46% of the EU adult population has received at least one dose.



This week we'll reach a new milestone: half of EU adults will have received their 1st dose #StrongerTogether pic.twitter.com/blxm6BLSA2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2021

Чиновниця також висловила сподівання, що вже цього тижня половина дорослого населення ЄС отримає першу дозу вакцини.

Як повідомлялося, у світі станом на 25 травня зафіксовано 168 062 248 випадків COVID-19, зокрема 3 489 107 – летальні, одужали 149 423 286 осіб.

Фото: ANSA