Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 168 мільйонів

У світі станом на ранок 25 травня зафіксовано майже 168 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,4 млн летальних, одужали вже понад 149,3 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ. Згідно з цими даними, у світі виявлені 167 986 595 випадків COVID-19, зокрема 3 487 045 – летальних, одужали 149 302 095 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (33 922 937), Індія (26 947 496), Бразилія (16 121 136), Франція (5 605 895), Туреччина (5 194 010), Росія (5 009 911). Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях. Читайте також: Мальта заявила, що стала першою країною ЄС із колективним імунітетом до COVID-19 Україна посідає 16 місце у загальній статистиці. Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби виявлено 1 334 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 183 855 випадків COVID-19.