Російські правозахисники закривають проєкт Gulagu.net і виїжджають до Європи

Російський правозахисний проєкт Gulagu.net зупинив діяльність у РФ через побоювання за безпеку своїх співробітників.

Як передає Укрінформ, про це заявив на сайті проєкту його засновник Володимир Осечкін.

«Сьогодні ми приймаємо важке і складне для нас рішення зупинити роботу в Росії і припинити діяльність Ради координаторів Gulagu.net, яка ефективно і відкрито діяла протягом більш як 9 років... Коли ми бачимо масштаби сваволі і де-факто "державного тероризму", немає жодних ілюзій, і ми просто не маємо права продовжувати працювати у звичному форматі та ризикувати життям наших колег у Росії», - пише Осечкін.

За його словами, «спецоперація КДБ, СЗР і ФСБ стосовно Романа Протасевича... свідчить про те, що Лукашенко і Путін тепер уже навіть не приховують нічого і готові діяти відкрито з метою організації розправи з неугодними».

«Ми повністю переносимо всю роботу з відеоархівом, з документами і зверненнями на територію Європи, у віддалені від кордонів з Росією місця більш як на 3 000 км. Ми переглянули Протокол безпеки і вживаємо посилених заходів для захисту наших координаторів, які продовжать проводити незалежні розслідування за фактами катувань та корупції за межами досяжності для оперативників ФСБ, ФСВП, МВС і КДБ», - наголошує засновник Gulagu.net.

Читайте також: Білоруси по всьому світу провели акції на підтримку затриманого Протасевича

Сайт і ютуб-канал Gulagu.net, а також гаряча лінія й інтернет-приймальня проєкту продовжать колишню роботу.

Проєкт Gulagu.net, що займається захистом прав ув'язнених і збором даних про незаконні дії співробітників ФСВП, був заснований правозахисником Володимиром Осечкіним у 2011 році. Організація не раз розповідала про тортури в російських колоніях. Сам Осечкін залишив Росію ще у 2015 році. У Москві його заочно заарештували у справі про шахрайство.