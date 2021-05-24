Італія оштрафувала Ryanair на €4,2 мільйона за неповернення коштів пасажирам

Антимонопольний орган Італії оштрафував Ryanair на 4,2 мільйона євро за неповернення коштів клієнтам за рейси, скасовані після червня 2020 року через надзвичайну ситуацію, пов'язану з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як відзначили в антимонопольній службі, дії ірландської авіакомпанії були «серйозно несправедливі», коли вона скасувала заплановані рейси, використовуючи пандемію як причину і видаючи пасажирам ваучери замість того, щоб повертати їм вартість квитків.

З тієї ж причини італійська влада за останні кілька днів також оштрафувала британський авіаперевізник EasyJet на 2,8 мільйона євро і іспанську авіакомпанію Volotea на 1,4 мільйона євро.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з квітня 2020 року по березень 2021 року повернула пасажирам 33 млн дол. за скасовані рейси.