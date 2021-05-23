Cуд ЄС зобов’язав Польщу призупинити видобуток вугілля на кордоні з Чехією

Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити видобуток бурого вугілля на шахті “Турув” у населеному пункті Богатиня Нижньосілезького воєводства (південний захід РП) за поданням Чехії з огляду на екологічні причини.

Про це йдеться у тимчасовому рішенні суду, ухваленому у п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

“Суд зобов’язує Польщу негайно призупинити видобуток бурого вугілля на шахті “Турув”,- йдеться у рішенні.

Як додається, претензії, які висуває Чехія щодо юридичної та фактичної ситуації, обґрунтовують застосування таких тимчасових заходів.

Рішення суду ЄС викликало незадоволення в Польщі, але позитивну реакцію в Чехії.

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Глава польського уряду Матеуш Моравецький зазначив, що рішення суду ЄС не може безпосередньо впливати на безпеку країн-членів Спільноти, зокрема енергетичну безпеку країни. Він підкреслив, що уряд не ухвалюватиме рішень, які безпосередньо зашкодять енергетичній безпеці РП. За його словами, видобуток вугілля на цій шахті може безпосередньо впливати на 4-7% виробництва електроенергії у країні.

Водночас міністр екології Чехії Ріхард Брабец назвав рішення Суду ЄС першою серйозною перемогою Чехії у суперечці з Польщею щодо шахти “Турув”. Він зауважив, що Польща порушила закони ЄС, даючи дозвіл на продовження видобутку вугілля на шахті поблизу кордоні з Чехією та Німеччиною й обмежуючи тим самим доступ до використання водних ресурсів.

В Єврокомісії зазначили, що Польща має виконати рішення суду ЄС.

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Як інформувало агентство, Празі не вдалося домовитися з Варшавою про обмеження роботи шахти, яка загрожує екології та водопостачанню північних районів Чехії, тому вона кілька місяців тому подала скаргу до Суду ЄС. Чехія наполягає, що видобуток вугілля на цій шахті негативно впливає на її прикордонні райони, де зменшився рівень ґрунтових вод. Колишній глава МЗС Чехії Томаш Петржічек тоді заявляв, що марно намагався розв'язати цю проблему у переговорах з Варшавою без залучення судових органів. Остання спроба в лютому цього року теж завершилася невдало.

Суд ЄС ухвалив тимчасове рішення у цій справі. Якщо він розглядатиме справу у пріоритетному режимі, то остаточне рішення може бути ухвалене наступного року.

Польща хоче експлуатувати шахту “Турув” до 2044 року, кілька місяців тому міністерство клімату продовжило концесію на видобуток вугілля до 2026 року. Чехія і Німеччина виступали проти цього рішення.