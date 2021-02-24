Чехія позивається на Польщу до Суду ЄС через шахту в прикордонній зоні

Празі не вдалося домовитися з Варшавою про обмеження роботи шахти, яка загрожує екології та водопостачанню північних районів Чехії, тому вона подаватиме скаргу до Суду ЄС.

Прага хоче, аби Варшава призупинила видобуток бурого вугілля на шахті “Турув”, розташованій неподалік кордонів з Чехією та Німеччиною, передає Укрінформ з посиланням на TVN24.

МЗС Чехії поінформувало, що подасть скаргу до Суду ЄС на Польщу у цій справі наприкінці лютого – на початку березня. Прага хоче, щоб запобіжним заходом було призупинення експлуатації цієї шахти.

Чехія наполягає, що видобуток вугілля на цій шахті негативно впливає на її прикордонні райони, де зменшився рівень ґрунтових вод.

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Глава МЗС Чехії Томаш Петрічек заявив, що він марно намагався розв'язати цю проблему у переговорах з Варшавою без залучення судових органів. Остання спроба в лютому теж завершилася невдало.

Як уточнили в чеському МЗС, скарга стосується прав громадян країни, які не могли брати участі у розгляді справи щодо видачі дозволу на подальше розширення шахти. Польща також не надала чеській стороні необхідних документів, пов’язаних з видобутком вугілля, і не врахувала оцінки впливу розширення шахти на екологію.

Чеський міністр висловив жаль з приводу того, що Польща хоче розширити видобуток вугілля на шахті “Турув” у той час, коли вся Європа йде у напрямку його обмеження у зв’язку зі змінами клімату.

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Своєю чергою в Польщі висловили подив рішенням Чехії звернутися до суду у цій справі. Речник міністерства клімату РП Александер Бжоска повідомив, що з результатів нещодавніх двосторонніх переговорів можна було зробити висновок, що є шанс на вирішення проблеми без залучення судових органів.

Суд ЄС за кілька тижнів має прийняти тимчасове рішення у цій справі. Якщо він розглядатиме справу у пріоритетному режимі, то остаточне рішення може бути ухвалено вже через рік.

Польща хоче експлуатувати шахту “Турув” до 2044 року, і нещодавно у міністерстві клімату продовжили концесію на видобуток вугілля до 2026 року. Чехія і Німеччина виступали проти цього рішення.

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