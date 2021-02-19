США назвали зміни клімату найскладнішим викликом для глобальної безпеки

Спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі назвав проблему поступового нагрівання планети та кліматичних змін одним із найскладніших викликів глобальній безпеці за всі часи.

Про це він заявив під час онлайн-виступу в п’ятницю на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зміни клімату є питанням безпеки, і фактично, є одним із найскладніших викликів безпеці, які стояли перед нами будь-коли», - заявив Керрі.

Він підкреслив, що це комплексна проблема і йдеться про енергетичну, економічну продуктову та навіть фізичну безпеку.

Представник США нагадав, що три роки тому вчені назвали конкретну цифру – 1,5 градуси за Цельсієм. Саме це є граничним показником поступового нагрівання планети впродовж 12-ти років, який не можна в жодному разі перевищувати, щоби уникнути драматичних наслідків. Отже, зараз, за його словами, людство перебуває в процесі вирішального десятиріччя й повинно зробити більше, щоби суттєво знизити викиди в атмосферу.

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«Ми повинні посилити наші амбіції, оскільки нам треба довести свою роботу до кінця», - зауважив Керрі.

Він також підкреслив, що міжнародна спільнота повинна розробити дорожню карту, яка забезпечить різкий прогрес впродовж наступних десяти років. «І що ми конкретно маємо зробити – це досягти нульових викидів до 2050 року», - додав представник США.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого США поновили членство в Паризькій кліматичній угоді, яка є міжнародною домовленістю в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. На відміну від Кіотського протоколу, Паризька угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від рівня їх економічного розвитку.