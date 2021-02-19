США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди

У п’ятницю, 19 лютого, Сполучені Штати офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди, з якої країна вийшла за президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, вчені та закордонні дипломати привітали повернення США до кліматичного пакту, яке набуло чинності через 30 днів після того, як президент Джо Байден віддав наказ щодо цього в перший день перебування на посаді.

Адміністрація Байдена планує різке скорочення викидів протягом наступних трьох десятиліть.

Посол США з питань клімату Джон Керрі разом із радником Байдена Джиною Маккарті розробляють нові правила та стимули, спрямовані на пришвидшення використання чистої енергії.

Як повідомляв Укрінформ, експрезидент США Дональд Трамп заявив у 2017 році, що Вашингтон вийде з угоди, заявивши, що продовження участі в ній може принести економічний збиток. Вихід Сполучених Штатів офіційно набув чинності 4 листопада 2020 року.

Чинний президент США Джо Байден оголосив одним із пріоритетів повернення Америки до глобального лідерства в зусиллях за збереження клімату. Одним із перших його указів стало повернення США до Паризької кліматичної угоди. Байден також ініціював проведення саміту з питань клімату за участю світових лідерів на День Землі - 22 квітня в США.