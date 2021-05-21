У Дуди критикують адміністрацію Байдена за непослідовність щодо Nord Stream 2

Відмова Білого дому від санкцій щодо компаній та окремих осіб, задіяних до реалізації проєкту Nord Stream 2, послаблює можливість впливати на нього, а завершення будівництва цього газопроводу шкодитиме Європі.

Про це заявив голова офісу міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

Як зазначив Щерський, він не поділяє сподівання американців, що певне пом’якшення позиції Білого дому призведе до діалогу, в результаті якого буде змінено профіль експлуатації цього газопроводу.

“Це послаблює можливість впливу на майбутнє цього проєкту, і в цьому полягає непослідовність. Я переконаний, що у тривалій перспективі завершення Nord Stream 2 шкодитиме Європі, євроатлантичним відносинам і принесе наслідки, які зараз ще можна зупинити”,- підкреслив Щерський.

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Як повідомлялося, у Білому й надалі вважають, що Nord Stream 2 загрожує енергетичній безпеці Європи, України та східному флангу НАТО. Водночас Вашингтон призупинив санкції проти компаній, які будують газопровід, пояснюючи це національними інтересами країни.

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США розкритикували рішення адміністрації Байдена відмовитися від санкцій проти компаній та осіб, які фактично контролюють будівництво Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.