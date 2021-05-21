Меркель: Президент Байден зробив крок назустріч у конфлікті навколо Nord Stream 2

Канцлер ФРН Ангела Меркель позитивно оцінює кроки адміністрації Джо Байдена стосовно проєкту газопроводу Nord Stream 2.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Меркель заявила в інтерв’ю телекомпаніям ARD і NDR в рамках серії WDR Europaforum.

«Я рада, що ми з початком роботи нової адміністрації США отримуємо сигнали… Зокрема, президент Байден зробив крок назустріч у зв’язку з конфліктом навколо Nord Stream 2, де ми маємо різні погляди», - сказала Меркель.

На запитання, що у відповідь на таку зміну позиції Європа та Німеччина мають дати Сполученим Штатам, вона зауважила: «Це не вимірюється в міліметрах або грамах; партнерства складаються з того, що один намагається зрозуміти позицію іншого та знайти добрі компроміси».

При цьому канцлер додала, що про домовленості говорять «зазвичай тоді, коли вони вже укладені».

Зазначається, що з президентом США Меркель планує зустрітися на саміті G7, який має пройти у Великій Британії 11-13 червня. Темами обговорення стануть, зокрема, відносини з Росією й Україною, політика щодо Китаю, відданість ФРН зобов’язанню збільшити витрати на оборону тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Держдепартамент США надав доповідь Конгресу щодо компаній та суден, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2. Відповідно до закону PEESA, всі особи, які фігурують у звіті, підлягають санкціям.

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Однак Держдеп заявив про застосування винятків до компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також генерального директора Маттіаса Варніга. В адміністрації Байдена пояснили цей крок «інтересами національної безпеки» США.

Таке рішення викликало різку критику з боку як республіканців, так і демократів в американському Конгресі.