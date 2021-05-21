Moderna збільшить виробництво COVID-вакцин до трьох мільярдів доз

Американська біотехнологічна компанія Moderna у 2022 році планує виробити близько 3 млрд доз вакцини від коронавірусу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у п’ятницю виконавчий директор Moderna Стефан Бансель у ході свого виступу на Глобальному саміті з питань охорони здоров'я.

"Ми докладаємо максимум зусиль до того, щоб на ринки по всьому світу було поставлено близько 1 млрд доз нашої вакцини. Декілька тижнів тому під час засідання ради директорів ми вирішили збільшити наші потужності до 3 млрд доз вакцини Moderna у 2022 році", - заявив він.

За його словами, з цією метою Moderna наразі інвестує "мільярди доларів у купівлю обладнання, найм нових робітників та закупівлю сировини".

Бансель зазначив, що один з пріоритетів компанії полягає в адаптації існуючої вакцини до мутацій коронавірусу. Наразі Moderna вже розробила продукт, який має "дуже сильний захист" від небезпечної південноафриканської мутації.

У 2021 році Moderna має поставити 95 млн доз вакцини до країн з низьким та середнім рівнем доходу, включаючи у рамках COVAX.

Як повідомляв Укрінформ, Україна досягла домовленостей на постачання 42 млн доз вакцини проти коронавірусу різних виробників. Постачання буде здійснюватися в межах прямих контрактів і глобальної ініціативи COVAX.