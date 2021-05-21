Спецслужби Ірландії: до кібератак на медсистему причетні хакери РФ

Спецслужби Ірландії вважають, що кібератаку на системи Національної служби охорони здоров'я здійснило хакерське угруповання Wizard Spider, яке базується у російському Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RTE.

Як зазначається, організована група з кіберзлочинів, яка стоїть за нападом, надала ключ для дешифрування, який зараз перевіряється комерційною ІТ-компанією. Однак хакери досі мають викрадені дані і все ще можуть злити конфіденційну інформацію про пацієнтів та медичні записи у відкритий доступ та продавати її іншим злочинцям.

Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що країна не платила викупу для отримання цього ключа.

Національний центр кібербезпеки та поліція Ірландії вважають, що організована злочинна група, яка стоїть за нападом, відома як Wizard Spider, базується в російському Санкт-Петербурзі та його околицях. Переважно вони використовують три типи програм-вимагачів: Trickbot, Ryuk і Conti.

Правоохоронні органи стверджують, що кіберзлочинці часто пропонують своїм жертвам ключ дешифрування як доказ того, що вони зробили, і тому що саме дані є цінним активом.

Уряд Ірландії вже зв'язувався з російською владою з приводу кібератаки і збитків, завданого системі охорони здоров'я, пише видання.

Правоохоронні органи Ірландії проводять міжнародне розслідування інциденту і підтримують зв’язок з ФБР, Інтерполом, Європолом та британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Служба охорони здоров'я Ірландії (HSE) тимчасово відключила свою ІТ-систему після серйозної кібератаки. Зазначається, що кібератака вплинула на всі національні та місцеві системи, задіяні в усіх основних сервісах, через що дублінська лікарня «Ротонда» скасувала більшість амбулаторних прийомів. Також для нетермінових візитів були закриті усі гінекологічні клініки.