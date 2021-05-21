Спецслужби Ірландії: до кібератак на медсистему причетні хакери РФ

Спецслужби Ірландії: до кібератак на медсистему причетні хакери РФ

Укрінформ
Спецслужби Ірландії вважають, що кібератаку на системи Національної служби охорони здоров'я здійснило хакерське угруповання Wizard Spider, яке базується у російському Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RTE.

Як зазначається, організована група з кіберзлочинів, яка стоїть за нападом, надала ключ для дешифрування, який зараз перевіряється комерційною ІТ-компанією. Однак хакери досі мають викрадені дані і все ще можуть злити конфіденційну інформацію про пацієнтів та медичні записи у відкритий доступ та продавати її іншим злочинцям.

Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що країна не платила викупу для отримання цього ключа.

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Національний центр кібербезпеки та поліція Ірландії вважають, що організована злочинна група, яка стоїть за нападом, відома як Wizard Spider, базується в російському Санкт-Петербурзі та його околицях. Переважно вони використовують три типи програм-вимагачів: Trickbot, Ryuk і Conti.

Правоохоронні органи стверджують, що кіберзлочинці часто пропонують своїм жертвам ключ дешифрування як доказ того, що вони зробили, і тому що саме дані є цінним активом.

Уряд Ірландії вже зв'язувався з російською владою з приводу кібератаки і збитків, завданого системі охорони здоров'я, пише видання.

Правоохоронні органи Ірландії проводять міжнародне розслідування інциденту і підтримують зв’язок з ФБР, Інтерполом, Європолом та британським Національним агентством з боротьби зі злочинністю.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Служба охорони здоров'я Ірландії (HSE) тимчасово відключила свою ІТ-систему після серйозної кібератаки. Зазначається, що кібератака вплинула на всі національні та місцеві системи, задіяні в усіх основних сервісах, через що дублінська лікарня «Ротонда» скасувала більшість амбулаторних прийомів. Також для нетермінових візитів були закриті усі гінекологічні клініки.

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