Ірландські лікарні скасували прийоми через масштабну кібератаку

Служба охорони здоров'я Ірландії (HSE) тимчасово відключила свою ІТ-систему після серйозної кібератаки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Очільник служби охорони здоров’я Ірландії Пол Рейд повідомив, що кібератака вплинула на всі національні та місцеві системи, задіяні в усіх основних сервісах.

Зазначається, що HSE вжило запобіжних заходів у відповідь на «атаку програми-вимагача», закривши свої системи для їх захисту і оцінки ситуації.

Ірландський мовник RTÉ заявив, що дублінська лікарня «Ротонда» скасувала більшість амбулаторних прийомів у п'ятницю. Також для нетермінових візитів були закриті усі гінекологічні клініки.

Водночас вакцинація від COVID-19 буде проходити у звичайному режимі.

Як відомо, програма-вимагач — це тип шкідливої програми, який злочинці встановлюють на комп'ютерах користувачів. Програми, які вимагають викуп, надають злочинцям можливість віддалено заблокувати той чи інший комп'ютер. Після цього програма відображає спливаюче вікно з повідомленням, що комп'ютер заблокований і що користувач не зможете отримати до нього доступ, якщо не заплатить так званий викуп.