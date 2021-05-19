Росія наблизилась до виходу з Договору про відкрите небо

Росія наблизилась до виходу з Договору про відкрите небо

Укрінформ
Депутати російської Державної думи (нижньої палати парламенту РФ) проголосували за вихід Росії з Договору з відкритого неба, підтримавши законопроєкт про його денонсацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держдуми.

Зазначається, що відповідний законопроєкт 11 травня вніс до Держдуми президент Володимир Путін.

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Далі процедура передбачає розгляд документа Радою Федерації (верхньою палатою парламенту РФ). Після схвалення закону сенаторами його має підписати президент РФ.

Договір з відкритого неба був підписаний у 1992 році і став одним із заходів зі зміцнення довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили і заходи одне одного. Учасниками Договору досі були 34 держави.

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В кінці травня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати виходять з ДВН через неодноразові порушення з боку Росії. Зокрема, США звинуватили Москву в тому, що вона користується "Відкритим небом" як інструментом "військового примусу".

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У ніч на 22 листопада минулого року США завершили процедуру виходу з Договору з відкритого неба.

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