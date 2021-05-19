Росія наблизилась до виходу з Договору про відкрите небо

Депутати російської Державної думи (нижньої палати парламенту РФ) проголосували за вихід Росії з Договору з відкритого неба, підтримавши законопроєкт про його денонсацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держдуми.

Зазначається, що відповідний законопроєкт 11 травня вніс до Держдуми президент Володимир Путін.

Далі процедура передбачає розгляд документа Радою Федерації (верхньою палатою парламенту РФ). Після схвалення закону сенаторами його має підписати президент РФ.

Договір з відкритого неба був підписаний у 1992 році і став одним із заходів зі зміцнення довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили і заходи одне одного. Учасниками Договору досі були 34 держави.

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В кінці травня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати виходять з ДВН через неодноразові порушення з боку Росії. Зокрема, США звинуватили Москву в тому, що вона користується "Відкритим небом" як інструментом "військового примусу".

У ніч на 22 листопада минулого року США завершили процедуру виходу з Договору з відкритого неба.