Глава МЗС Чехії заявив про спробу Кремля розділити Європу

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Якуб Кулганек вважає за необхідне, щоб ЄС дав рішучу відповідь на дії Росії по відношенню до Чехії.

До цього він закликав 18 травня у своєму зверненні до учасників Берлінської безпекової конференції (Berlin Security Conference), на якій Чехія виступає країною-партнером, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо такі дії (Росії) залишаться без адекватної відповіді, це лише буде заохочувати Росію продовжувати в тому ж дусі», - заявив Кулганек.

Він згадав промову президента РФ Володимира Путіна, який обіцяв, що Москва відповідатиме на всі кроки інших країн, які вважатиме недружніми швидко, жорстко та асиметрично.

«Асиметрично» має знаменувати зміну доктрини», - вважає чеський міністр. Він зауважив, що на виправдані дії Чехії з видворення 18 російських дипломатів-розвідників Москва відповіла «агресивно і диспропорційно». Так само як у ситуації, коли російських дипломатів вислала Польща. Але водночас коли подібні кроки були вжиті Італією та США, асиметричні заходи не були застосовані, звернув увагу глава МЗС.

На його переконання, «це є однозначною спробою розділити Європу, розділити трансатлантичну спільноту та перевірити, чи ми єдині». На таку поведінку має бути дана рішуча відповідь, підкреслив політик.

Глава чеського МЗС визнав, що коли мова заходить про питання зовнішньої та безпекової політики, країни ЄС стикаються з «реальністю різних стратегічних культур і конфліктуючих пріоритетів». Для того, щоб ЄС став насправді впливовим гравцем на міжнародній арені, а також міг реагувати на загрози швидко та рішуче, першочерговим завданням є зближення позицій і зменшення розбіжностей. Потужні військові можливості не допоможуть, поки в країн-членів не буде єдиного стратегічного бачення щодо того, де та як їх використати, додав Кулганек.

Заступник міністра закордонних справ ЧР з питань безпеки та багатосторонніх питань Мартін Повейшіль зі свого боку висловив вдячність ЄС як структурі та окремим країнам за солідарну підтримку. Він підкреслив, що Росія взяла курс на подальшу ескалацію відносин, оголосивши Чехію разом зі США «недружніми державами».

«Росія і її агресивна поведінка мають пряме відношення до питання безпеки та оборони. Ми вважаємо за необхідне провести глибоку дискусію з цього питання: як стратегічно та тактично підійти до цієї проблеми», - сказав дипломат. Така дискусія має відбутися в колі ЄС ближчими днями.

Представники МЗС Чехії нагадали, що вибухи у Врбетіце в 2014 році забрали життя двох громадян Чехії та завдали великої матеріальної шкоди; розчистка територія потребувала 6 років. Нещодавно чеські спецслужби та правоохоронні органи встановили, що за підривом складів із озброєннями в Чеській Республіці в 2014 році стоїть російська військова спецслужба ГРУ. Були ідентифіковані двоє громадян РФ, причетні до цих атак, – Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, які також причетні до отруєння Скрипалів у 2019 році в Солсбері і болгарського бізнесмена Гебрева у Софії в 2015 році.

Місяць тому уряд ЧР оголосив про видворення 18 російських офіцерів спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям у російському посольстві в Празі. Росія своєю чергою вислала 20 чеських дипломатів, після чого дійшло до подальшого взаємного скорочення персоналу обох диппредставництв. Прагу до кінця травня мають залишити понад 60 російських працівників посольства РФ.