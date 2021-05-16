Шкідлива дурниця: Земан прокоментував внесення Чехії до списку «недружніх країн»

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає кроки Москви з ескалації двосторонніх відносин шкідливими та нерозумними.

Про це він заявив в інтерв’ю радіопрограмі Press klub на радіо Frekvence в неділю ввечері, передає кореспондент Укрінформу.

«З боку Росії це дурниця – робити недругів з друзів. Тому що створювати ворогів із колишніх друзів - це помилка. Коли не може бути дружби, то хай будуть принаймні коректні відносини… Російську ворожість вважаю шкідливою дурницею», - заявив Земан, коментуючи внесення російською стороною Чехію до списку «недружніх країн».

Глава держави зазначив, що «на відміну від інших» не є прихильником лише одної версії слідства щодо вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. При цьому він вважає, що треба приділити серйозну увагу «російській версії» щодо можливої причетності ГРУ РФ до вибухів на складах. Водночас Земан заявив, що до фірми IMEX, яка зберігала зброю на складах, існує багато запитань.

Розслідувати справу, за його словами, має поліція, якій він довіряє. При цьому президент визнав, що не довіряє чеським спецслужбам.

Як повідомлялося, минулого тижня російська влада оприлюднила «заходи проти країн, що вчиняють недружні дії». В якості «недружніх країн» у цьому рішенні позначені Чеська Республіка і США. Російський уряд зменшує кількість місцевих працівників, яких дипломатичні місії ЧР в Російській Федерації можуть найняти на роботу, до 19 осіб, США не можуть наймати місцевий персонал зовсім.

Дипломатичний скандал вибухнув між двома країнами майже місяць тому, коли уряд Чехії обвинуватив офіцерів російської військової розвідки ГРУ у причетності до вибухів на військових складах у 2014 році та вислав 18 працівників посольства РФ у Празі, яких вважає співробітниками спецслужб. Росія у відповідь вислала 20 працівників посольства ЧР у Москві. Після цього дійшло до ще більшого взаємного скорочення числа працівників у диппредставництвах. Зокрема, до кінця травня Прагу мають залишити 60 працівників російського посольства.

Фото: ЧТК / Демл Ондржей