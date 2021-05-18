У Литві стартували міжнародні навчання Залізний вовк-2021

У Литовській республіці на основі механізованої піхотної бригади Збройних сил країни Gelezinis Vilkas (Залізний вовк) розпочалися міжнародні навчання з такою самою назвою, які триватимуть до 31 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

У навчаннях буде задіяно близько тисячі одиниць військової техніки: танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських гармат, забезпечувального транспорту і транспорту адміністративного призначення, і понад 3 тисячі військовослужбовців з Литви і восьми держав-союзників по НАТО.

Мета цих щорічних навчань - підтримання бойової готовності бригади Gelezinis Vilkas і батальйонів, які до неї належать, а також оцінка здатності одиниць бригади виконувати завдання у взаємодії з військовослужбовцями Бойової групи дислокованого на військовій базі в Руклі Батальйону передових сил НАТО і командуванням бригади.

Учасники навчань продемонструють свою підготовку до виконання бойових операцій, поділяться досвідом дій у міжнародному оточенні, виконуватимуть логістичні операції, а також продовжать удосконалення взаємодії між партнерами НАТО.

Після того, як у Литві з 2017 року розміщена Бойова група Батальйону передових сил НАТО під командуванням Німеччини, разом з литовськими військовими в порядку ротації вже тренувалися понад 12 тис. військових.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Естонії розпочалися тритижневі багатонаціональні навчання Сил оборони Kevadtorm (Spring Storm, "Весняний шторм"), в яких візьмуть участь військові ще 7 країн НАТО.

Фото з сайту delfi.lt