Україна та Британія відпрацюють сумісність військ на «Cossack mace»
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Укрінформ
У масштабних навчаннях "Cossack mace", які влітку проведуть Україна та Велика Британія, візьмуть участь військові з шести країн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
"У цьогорічних навчаннях візьмуть участь військові з Великої Британії, США, Данії, Швеції, Канади. Україну представлятимуть підрозділи ЗСУ та Держприкордонслужби", - йдеться у повідомленні.
Організаторами навчань «Cossack mace» («Козацька булава») є Україна та Велика Британія. Метою спільного багатонаціонального проєкту визначено покращення сумісності між військовими формуваннями Великої Британії та України, посилення взаємовідносин, спільного планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня.
Навчання пройдуть влітку на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України.
Фото: Держприкордонслужба