Україна та Британія відпрацюють сумісність військ на «Cossack mace»

У масштабних навчаннях "Cossack mace", які влітку проведуть Україна та Велика Британія, візьмуть участь військові з шести країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У цьогорічних навчаннях візьмуть участь військові з Великої Британії, США, Данії, Швеції, Канади. Україну представлятимуть підрозділи ЗСУ та Держприкордонслужби", - йдеться у повідомленні.

Організаторами навчань «Cossack mace» («Козацька булава») є Україна та Велика Британія. Метою спільного багатонаціонального проєкту визначено покращення сумісності між військовими формуваннями Великої Британії та України, посилення взаємовідносин, спільного планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня.

Навчання пройдуть влітку на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України.

Фото: Держприкордонслужба