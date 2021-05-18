Північна Македонія висилає російського дипломата

Північна Македонія висилає російського дипломата

Укрінформ
Влада Північної Македонії прийняла рішення вислати з країни одного з російських дипломатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Республіки Північна Македонія.

«Міністерство закордонних справ, відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, прийняло рішення оголосити одного дипломата Посольства Російської Федерації персоною нон грата в Республіці Північна Македонія», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що з цього приводу 14 травня в МЗС країни викликали російського посла, якому була вручена відповідна нота.

Працівнику російського посольства в Скоп'є дали 7 днів, щоб залишити територію Північної Македонії.

Подробиць про це рішення поки що не наводиться.

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Нагадаємо, що наприкінці квітня Чехія закликала європейські країни висилати російських дипломатів. На такий крок пішли Словаччина, Латвія, Литва, Естонія.

Загострення між Москвою і Прагою почалося після того, як Росію звинуватили у вибуху складів у Врбетіце в 2014-му. Москва заперечує це і наполягає на прозорому розслідуванні.

Чехія продовжила висувати обвинувачення і вислала 18 російських дипломатів. Москва у відповідь оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства. Потім республіка вирішила скоротити кількість співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши її до числа співробітників свого диппредставництва в Москві.

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