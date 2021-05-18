Північна Македонія висилає російського дипломата

Влада Північної Македонії прийняла рішення вислати з країни одного з російських дипломатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Республіки Північна Македонія.

«Міністерство закордонних справ, відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, прийняло рішення оголосити одного дипломата Посольства Російської Федерації персоною нон грата в Республіці Північна Македонія», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що з цього приводу 14 травня в МЗС країни викликали російського посла, якому була вручена відповідна нота.

Працівнику російського посольства в Скоп'є дали 7 днів, щоб залишити територію Північної Македонії.

Подробиць про це рішення поки що не наводиться.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Чехія закликала європейські країни висилати російських дипломатів. На такий крок пішли Словаччина, Латвія, Литва, Естонія.

Загострення між Москвою і Прагою почалося після того, як Росію звинуватили у вибуху складів у Врбетіце в 2014-му. Москва заперечує це і наполягає на прозорому розслідуванні.

Чехія продовжила висувати обвинувачення і вислала 18 російських дипломатів. Москва у відповідь оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства. Потім республіка вирішила скоротити кількість співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши її до числа співробітників свого диппредставництва в Москві.