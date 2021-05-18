В Індії - новий рекорд смертності від коронавірусу за добу

В Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків від коронавірусу – 4 329.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані уряду Індії.

За останню добу коронавірус виявили у 263 533 осіб.

Загальна кількість інфікованих в Індії становить 25 228 996, з них від наслідків хвороби померло 278 719 осіб.

Медексперти наголошують, що реальна кількість заражень та смертей в 5-10 разів перевищує офіційні дані.

За даними сайту Worldometer, Індія посідає друге після США місце у світовій статистиці по коронавірусу.

Потужна друга хвиля пандемії в Індії розпочалася з лютого цього року.

Прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді критикують за те, що він не вжив відповідних заходів для придушення другої хвилі коронавірусу в країні та за затримку вакцинації.

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Найбільшою проблемою у країні є відсутність кисню для заражених, а також недостатня кількість місць у лікарнях. Морги та крематорії не справляються з числом померлих.

Як повідомляв Укрінформ, загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних. Від хвороби одужали 143 021 999 осіб.

Фото: АА