В Індії - новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані уряду Індії.
За останню добу коронавірус виявили у 263 533 осіб.
Загальна кількість інфікованих в Індії становить 25 228 996, з них від наслідків хвороби померло 278 719 осіб.
Медексперти наголошують, що реальна кількість заражень та смертей в 5-10 разів перевищує офіційні дані.
За даними сайту Worldometer, Індія посідає друге після США місце у світовій статистиці по коронавірусу.
Потужна друга хвиля пандемії в Індії розпочалася з лютого цього року.
Прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді критикують за те, що він не вжив відповідних заходів для придушення другої хвилі коронавірусу в країні та за затримку вакцинації.
Найбільшою проблемою у країні є відсутність кисню для заражених, а також недостатня кількість місць у лікарнях. Морги та крематорії не справляються з числом померлих.
Як повідомляв Укрінформ, загалом від початку пандемії у світі підтверджено станом на 18 травня 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних. Від хвороби одужали 143 021 999 осіб.
Фото: АА