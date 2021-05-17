Індія випустила препарат для лікування від COVID-19

Уряд Індії випустив в обіг першу партію нового препарату для лікування COVID-19 - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Ліки розроблені Інститутом ядерної медицини і суміжних наук (INMAS) та лабораторією Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories в місті Хайдарабад на півдні Індії і використовуються для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Першу партію препарату 2-DG, нещодавно схваленого генеральним контролером з лікарських засобів Індії для екстреного використання, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх передав міністру охорони здоров'я Харшу Вардхану в столиці Нью-Делі.

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Ситуація з пандемією коронавірусу в Індії протягом останніх тижнів загострилася. Країна посідає друге після США місце у світовій статистиці за поширенням COVID-19. Есперти вважають, що "індійський" штам став причиною другої хвилі коронавірусу в Індії.

У країні зафіксовано 24 965 463 випадки COVID-19, з них 274,4 тис. летальних, одужали 21,1 млн осіб.

За словами міністра охорони здоров'я, в Індії за останню добу зареєстровано 281 386 нових випадків зараження коронавірусом і 4106 смертей.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 897 565 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 3 396 441 летальний, 142 498 597 людей одужали.

Фото: АА