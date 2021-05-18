Франція цього тижня послабить карантин

У Франції цього тижня частково відкриють ресторани і заклади культури.

Про це заявив речник уряду Габріель Атталь в ефірі RTL, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми отримали «зелене світло» (для послаблення карантину - ред.). Ситуація засвідчила правильність планів президента», - заявив Атталь.

Йдеться про затверджені раніше три етапи поступового виходу з карантину у Франції. Зокрема, з 19 травня планується дозволити роботу відкритих літніх майданчиків (терас) закладів громадського харчування, закладів культури, проведення деяких спортивних змагань, а також скорочення тривалості комендантської години - вона розпочинатиметься на дві години пізніше, з 21.00, і триватиме до 6.00.

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За попередню добу у Франції виявлено 13 948 нових випадків інфікування коронавірусом, 81 особа померла.

Від початку пандемії від COVID-19 у Франції виявлено 5 877 787 випадків коронавірусу, померло 107 645 інфікованих.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 763 084 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 394 440 летальних, 142 243 561 особа одужала.