У королівській родині Британії - перший випадок тромбозу після COVID-вакцинації

У принцеси Кентської Марії Христини фон Рейбніц - дружини двоюрідного брата королеви Великої Британії Єлизавети II - діагностували тромбоз, раніше вона отримала щеплення від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це пише видання The Sun із посиланням на близьке до королівської родини.

Як зазначається, 76-річна принцеса отримала щеплення медичним засобом від компанії AstraZeneca на початку року, однак, через якийсь час стан її здоров'я погіршився, згодом лікарі діагностували у неї тромбоз.

Вже близько місяця Христина фон Рейбніц перебуває на лікуванні вдома.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією українського Міністерства охорони здоров'я, Європейська медична агенція (EMA) не підтвердила залежність випадків тромбозу від вакцинації.

У світі станом на ранок 16 травня зафіксували 163 188 236 випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Зокрема виявлено 3 383 851 летальних випадків, одужала 141 507 121 людина.

Фото: royalportraitsgallery.com